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قالوا

النظام القطري لا يهتم بمعتقد أو دين

التاريخ:

سلطان بن سحيم

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النظام القطري لا يهتم بمعتقد أو دين بل من يخدم أجندته وأهدافه.

سلطان بن سحيم آل ثاني

رئيس المعارضة القطرية

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