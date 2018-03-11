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قالوا

حل أزمة قطر على غرار تعامل واشنطن مع كوبا

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محمد بن سلمان

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حل أزمة قطر يتم بالتعامل معها على غرار تعامل واشنطن مع كوبا.

محمد بن سلمان

ولي العهد السعودي

 

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