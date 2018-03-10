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قالوا

ضغوط واشنطن لا مبرر له

التاريخ:

سيرغي ريابكوف

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آفاق تطبيع العلاقات بين بيونغيانغ وسيئول لا تعطي مبرراً لضغوط واشنطن.

سيرغي ريابكوف

نائب وزير الخارجية الروسي

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