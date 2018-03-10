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الأزمة الكورية بين مد وجذر

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وقت القوة قد حان لإجبار هذا البلد على التخلي عن برامجه النووية والصاروخية ـ

دونالد ترامب

الرئيس الأميركي

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