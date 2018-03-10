آخر الأخبار

قالوا

تراجع التوتر في شبه الجزيرة الكورية

التاريخ:

وانغ يي

طباعة Email

هناك بعض المؤشرات تظهر تراجع التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

وانغ يي

وزير الخارجية الصيني

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon