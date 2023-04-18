استقرار السودان ضرورة ملحّة

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موقف الإمارات تجاه الأزمة المقلقة في السودان الشقيق، موقف واضح وثابت، أساسه الإيمان الكامل والدعم الدائم للسلام والاستقرار، وتقديم مصلحة الشعب السوداني الشقيق وتحقيق تطلعاته ومستقبله وتنميته، على أي طموحات أخرى لا يمكن أن تجلب إلا الفوضى وزعزعة الاستقرار داخلياً وإقليمياً.

تشديد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال مباحثاته الهاتفية مع رئيس المجلس الأوروبي، على أهمية وقف التصعيد والعودة إلى المسار السياسي، وجهود الإمارات ضمن التحركات العربية والدولية للوصول إلى التهدئة وضبط النفس وتجنب تصعيد الأزمة بين الأطراف المتنازعة في السودان، تلفت إلى حرص الإمارات الكبير على ضمان استقرار هذا البلد الشقيق ومصلحة شعبه، وهو ما كانت مواقف الدولة وقيادتها تترجمه باستمرار من خلال الدعم المتواصل للسلام والتنمية والازدهار في هذا البلد.

العالم بأسره اليوم يجمع على ضرورة مسارعة الأطراف في السودان، إلى تغليب العقل، وعدم جرّ البلاد إلى أزمة ستكون تكلفتها باهظة على الجميع وعلى وجه الخصوص على الشعب السوداني الذي يبحث عن الاستقرار والتنمية، لذلك فمن واجب كل الأطراف الاحتكام إلى المصلحة الجماعية العليا واللجوء إلى حوار سياسي ركيزته العودة إلى الاتفاق الإطاري تفادياً لتفاقم الأوضاع، وإعلاء لمصلحة السودان الوطنية ومستقبل شعبه.