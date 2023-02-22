دبي مركز تجارة العالم

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التدفق الهائل من المشاركين والزوار والوفود العالمية الذي يشهده معرض جلفود في دورته الأضخم، يقدم برهاناً جديداً على محورية دور دبي في إعادة القطاعات الحيوية في التنمية العالمية إلى مسارات نموها وازدهارها، كما يلفت إلى المساهمة الكبيرة التي تقدمها الإمارات ضمن أولوياتها في دعم القطاعات الاستراتيجية ذات التأثير المباشر على حياة المجتمعات مثل الأمن الغذائي وتسهيل سلاسل الإمداد.

تعكس المشاركة الواسعة في معرض جلفود، الذي ضم 5000 شركة من 125 دولة، لتقديم 100 ألف منتج جديد، الثقة التي باتت تحظى بها دبي بما تمتلكه من بنية تحتية استثنائية داعمة لنمو مختلف القطاعات، وما توفره من بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين والشركات العالمية، تمكنهم من تحقيق أهدافهم الاستراتيجية وتوسيع أعمالهم في المنطقة والعالم، وهي بذلك ترسخ مكانتها كلاعب رئيسي ومؤثر في نمو الأعمال ومضاعفة الفرص في هذه القطاعات حول العالم ككل.

إن حجم ما يشهده جلفود من حراك تجاري قوي، وما يحتضنه من اتفاقيات وشراكات، يؤشر بوضوح على ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأن دبي ستبقى المكان الذي يجمع تجار العالم. كما يلفت النمو القياسي في المشاركات إلى الثقة المتنامية للشركات العالمية في اقتصاد دبي، وهو ما يشير بدوره، كما أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، إلى أن دبي ماضية في تحقيق أهداف أجندتها الاقتصادية بنجاح، لتصبح ضمن أهم 3 مدن اقتصادية في العالم.

ما تحتضنه دبي من معارض ومؤتمرات وأحداث كبرى، لا تؤكد فقط، من خلال نجاحاتها القياسية، على قوة وتنامي اقتصاد دبي، وإنما أيضاً بأن دبي بهذا الاقتصاد القوي والمتنوع باتت محركاً مهماً لنمو الاقتصاد العالمي، عبر فتح الفرص أمام قطاعاته الأكثر تأثيراً.