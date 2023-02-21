التصنيع الدفاعي.. محور وطني استراتيجي

ت + ت - الحجم الطبيعي

نجحت الإمارات نجاحاً باهراً، عبر الأحداث والفعاليات الكبرى التي تستضيفها وتنظمها، في ترسيخ دورها كلاعب رئيسي في نمو الاقتصاد العالمي بكل قطاعاته، وفي التطور المعرفي والتكنولوجي في جميع مجالاته، ويأتي معرضا «آيدكس» و«نافدكس»، اللذين انطلقا أمس، برعاية من صاحب السمو رئيس الدولة، للتأكيد على الدور الكبير والفاعل للإمارات، سواء في صناعة المعارض وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، أو في تكنولوجيا التصنيع العسكري وتطورها.

يمثل «آيدكس» و«نافدكس» شاهداً واضحاً على تطور الصناعات الدفاعية الوطنية، كما تتزايد أهميتهما مع تزايد المشاركات العالمية الواسعة فيهما، لدورهما الكبير في تعزيز الصناعة الدفاعية، ولما يعكسانه من مواكبة مستمرة وناجحة للمستجدات والاختراعات والابتكارات التكنولوجية في هذا المجال، ولكونهما يعقدان على أرض الإمارات التي باتت منصة دولية مهمة لجميع العالم على الحوارات البناءة وتبادل الخبرات والتقنيات وعقد الشراكات الإيجابية المؤثرة.

إن قراءة سريعة في الأرقام القياسية التي تسجلها النسخة الحالية من المعرضين، تلفت إلى ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأن الصناعات الدفاعية محور رئيسي في استراتيجيات الإمارات الأمنية، وخطط تنويع اقتصادها، وتكوين مواردها البشرية، والتي حوّلت، بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حلم التصنيع العسكري إلى واقع معاش ومتفوق.

مع مشاركة أكثر من 1350 شركة من مختلف دول العالم، فقد شهدت الدورة الحالية من «آيدكس» زيادة 10 % في عدد المشاركين، فيما ارتفع عدد الأجنحة الوطنية إلى 41 جناحاً وطنياً وبنسبة نمو قدرها 17 %، وارتفع عدد الشركات العارضة في الدورة الحالية من «نافدكس» بنسبة 206 %، كما سجل المعرضان في يومهما الأول إجمالي صفقات بقيمة 4.5 مليارات درهم. نجاحات مستمرة ترسخها الأحداث والفعاليات الكبرى في الإمارات تواكب نجاحاتها في كل حقول التنمية الشاملة، وتؤكد على أن الدولة ماضية بثبات في خططها لتسريع ومضاعفة مسيرة التنمية والازدهار.