الإمارات تقهر المستحيل

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تستقبل الإمارات العام الجديد 2023 بروح الأمل والتفاؤل، بعد أن أبهرت العالم في 2022 بإنجازات تاريخية عاكست من خلالها ما يعانيه العالم في أعقاب جائحة كورونا، لتثبت أمام العالم أجمع صواب رؤيتها وحكمة قيادتها وقوة عزمها وإصرارها على صناعة المستقبل الأفضل.

اعتزاز محمد بن زايد ومحمد بن راشد بإنجازات العام الماضي، التي وضعت الإمارات على قمم جديدة غير مسبوقة، وتأكيد سموهما على المضي قدماً نحو إنجازات أكبر في العام الجديد، يلفت إلى أن الإمارات تسير، نحو مرحلة تاريخية جديدة لتحقيق تحولات كبرى في مسيرتها التنموية الشاملة، متسلحة بالثقة والهمم العالية ورصيد من النجاحات التي قهرت بها المستحيل.

دولة اللامستحيل أبهرت الجميع باستضافة العالم في «إكسبو 2020 دبي» بنجاح منقطع النظير رغم تفشي جائحة كوفيد 19 عالمياً. كما أهدت العالم متحف المستقبل، المبنى الأجمل في العالم، وأطلقت أول مشروع عربي وإقليمي لاستكشاف القمر، وتصدرت 171 مؤشراً تنموياً عالمياً واستقبلت 22 مليون سائح، وحققت نمواً في تجارتها 19 في المئة لتصل إلى 1.6 تريليون درهم رغم التراجع العالمي في كل هذه الجوانب، لتثبت أنها الأقدر والأكثر كفاءة على تحويل التحديات إلى فرص عظيمة.

بهذه الروح، وبرؤية القيادة الاستباقية المتفردة، فالإمارات قادرة على رفع سقف طموحاتها، وأن تعد العالم بشيء أجمل في 2023. فهي دولة لا تعرف المستحيل وتصمم المستقبل ولا تنتظره.