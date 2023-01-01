السودان وضرورة التوافق

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قطع السودان منذ ما يقارب الشهر شوطاً كبيراً في تأسيس انتقال مدني ديمقراطي من خلال توقيع الاتفاق الإطاري، وما تزال الجهود متواصلة من الأطراف المعنية لإبرام اتفاق سياسي نهائي وتشكيل حكومة، والتوافق للوصول إلى قواسم مشتركة لحل كل القضايا والإشكالات، فالسودان يحتاج في هذا الظرف إلى توافق أبنائه بكل ألوان طيفهم السياسي والمجتمعي للخروج من هذه الأزمة التي تعصف بالبلاد، للعبور من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة الاستقرار السياسي والاقتصادي.



الاتفاق الإطاري يعتبر حجر أساس للاستقرار الشامل، ووهو خطوة يتطلع لها الشعب السوداني لانطلاق نحو التنمية الشاملة، لذا فإن خطوات استكماله في وقت قريب ضرورة عاجلة تستوجب مشاركة كل القوى السياسية، وتوسعة دائرة المشاركة بالحوار البناء للوصول إلى الأهداف المنشودة بتقديم حلول لكافة التحديات، وتنفيذ ما هو ممكن من هذه الحلول، لتكريس واقع جديد وإيجابي يتم فيه البناء لمستقبل زاهر يحقق من خلاله أماني وتطلعات الملايين من الشعب في إرساء قيم الدولة الحديثة والرشيدة، وتحقيق الاستقرار المستدام.



الاتفاق السياسي الإطاري يصب في مصلحة الشعب لاتخاذه الحوار والتفاعل السلمي منهجاً لمعالجة القضايا، ولا شك أن خيار التوافق هو الخيار الوحيد، الذي يمكن من خلاله الانطلاق إلى مجالات التطوير في كل المجالات، وأن تحقيقه يتوقف على إرادة السودانيين أنفسهم لعبور التحديات الراهنة وغلق الباب أمام أي خلل يعترض العملية السياسية، بما يسهم في تقديم السودان إلى العالم بملامحه الجديدة المبنية على طي صفحة الماضي والتأسيس لمستقبل مزدهر.