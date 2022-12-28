دبي وجهة العالم

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عززت دبي مكانتها على خريطة السياحة العالمية، لتصبح وجهة العالم الأولى في رأس السنة، بعدما بلغت حجوزات الفنادق والطيران أرقاماً قياسية، حيث يواصل القطاع السياحي تعزيز نموه التصاعدي، معززاً جاذبية الإمارة في قائمة أفضل الوجهات العالمية، بعدما هيأت للسياح كل الظروف، التي تكفل لهم أعلى مستويات الراحة والسعادة، والاستمتاع بأجمل شتاء في العالم، وبات الكل يردد «لا مكان مثل دبي.. لا مكان مثل الإمارات».

وضع تقرير دولي جديد حول أفضل وجهات المدن السياحية العالمية في 2022 وأكثرها جاذبية، دبي في المرتبة الثانية عالمياً في هذا المؤشر، والأولى على مستوى العالم بالنسبة لعدد السياح بـ12 مليون رحلة سياحية في 2022، ما يعد ترجمة عملية لقيم الضيافة، التي تتميز بها دولة الإمارات، وانفتاحها على العالم وترحيبها بالجميع، كما يؤكد المكانة العالمية، التي وصلت إليها دبي عالمياً، إذ نجحت في تطوير بنية سياحية متقدمة، على صعيد المنتجعات الترفيهية والوجهات، ما أكسب الإمارة ثقة كبيرة بوصفها وجهة مفضلة على مستوى العالم.

دبي لا تنافس إلا نفسها، فهي المدينة الأكثر أماناً وسلامة، والأفضل للعيش في العالم، فهي تكتب قصص نجاح عالمية بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، وستظل عنواناً للسعادة ورفاهية العيش.

وغني عن القول، إن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، للمستقبل، وحرص سموه على أن تكون الإمارات الأفضل للعيش والسياحة في العالم، أسهما في المحافظة على ريادتها الإقليمية والعالمية، وجعلها وجهة متميزة ومكاناً مفضلاً للزيارة والإقامة والعمل، ليبقى اسم الإمارات مقترناً بالنماء والرخاء.