عاصمة الرقمية العالمية

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بخطى واثقة وحثيثة تتجه دبي للتحول إلى عاصمة رقمية عالمية، حيث إن المفهوم الاستراتيجي لتقديم الخدمة فيها يعتمد بشكل أساسي على تكامل وترابط وتوحيد الخدمات الرقمية وتبسيطها، الأمر الذي يجعل خدمات المدينة أكثر سهولة وفاعلية وأماناً.

ومن المؤكد أن أفراد المجتمع لديهم ثقة مطلقة بتطبيقات الرقمنة، باعتبارها واحدة من المعالم الرئيسة للحياة في دبي، وهذا الإقبال الكبير على استخدام خدمات الرقمنة يترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تحويل دبي إلى عاصمة رقمية عالمية، والمدينة الأفضل عالمياً في سهولة الحياة وجودة الحياة الرقمية.

هذا المستوى من الخدمات المرقمنة يعكس حقيقة نجاح فريق حكومة دبي في تقديم خدمات ذكية وسهلة وسريعة على مدار الساعة لجميع شرائح المجتمع، وهذه من ثمار الجهود الدؤوبة وروح التعاون في إنتاج تجارب رقمية عالمية المستوى، ومن ثمار التكامل بين الجهات الحكومية، والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص لتقديم خدمات تتجاوز توقعات الناس وترتقي بجودة الحياة.

التطبيقات الرقمية في دبي، تتمتع بالتنوع والجودة والموثوقية العالية، وتتماشى مع العصر الرقمي الحالي في توفير قناة رقمية موحدة تختصر على المستخدمين العشرات من التطبيقات الضرورية بالنسبة لهم، والمتمثلة بما يزيد على 130 خدمة تقدمها أكثر من 30 جهة من القطاعين الحكومي والخاص.

ومن اللافت أنه في ذروة الرقمنة المنجزة، بات تطبيق «دبي الآن» تجربة مستخدم موحدة ودخول موحد لهذا العدد الكبير من الخدمات، الأمر الذي جعله أحد عناوين الريادة في تجربة دبي الرقمية، وتجربة ملهمة للآخرين.