مسيرة تعليم حيوية

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وزارة التربية والتعليم في الإمارات، باعتبارها جزءاً من منظومة حكومية حيوية ورائدة ومتطورة، لا تكل ولا تمل من العمل الدؤوب الهادف لتطوير منظومة التعليم المدرسي والتعليم العالي في الدولة، بما يتماشى مع تطلعات واحتياجات الطلبة، ويعزز جودة العملية التعليمية، ويضمن أن تتماشى مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل وآفاق المستقبل بما يحمله من دينامية متسارعة التطور.

لقد دأبت الوزارة، بتوجيهات القيادة الرشيدة، على وضع السياسات المنسجمة مع حيوية قطاع التعليم ومرونته الإيجابية، بهدف تسهيل الإجراءات على الطلبة. آخر قرارات الوزارة صدر لخدمة الطلبة الذين لا يحققون شروط معادلة شهادة إتمام دراسة المرحلة الثانوية لخريجي المدارس الخاصة داخل الدولة، والمدارس الحكومية والخاصة خارج الدولة.

قرار الوزارة الأخير ينص على إعفاء الطلبة الحاصلين على رسالة لا مانع من القبول المشروط، إذ يُعفى الطالب من متطلبات المواد التأهيلية ومن متطلبات «إمسات»، كما أن مؤسسات التعليم العالي يمكنها بموجبه منح الطالب قبولاً نهائياً بعد نهاية السنة الدراسية.

هذا القرار يوفر مسارات واضحة ومرنة للطلبة تمكنهم من الحصول على قبول نهائي في مؤسسات التعليم العالي في الدولة حال اجتيازهم سنة دراسية بنجاح، وهو ما يخدم مصلحة الطلبة ويرتقي بمنظومة التعليم الجامعي في الدولة ويعزز تنافسيتها وجودة مخرجاتها.

إن دعم الطلبة في مسيرتهم التعليمية هو غاية الدولة وجلّ اهتمامها، وهي بالتأكيد ستواصل العمل على مراجعة وتطوير كل الخدمات التي تقدمها في هذه المسيرة، من أجل بناء مجتمع معرفي رائد، وتقديم خدمات مبتكرة تسعد المجتمع، وهو الهدف الأسمى للدولة في سياق عملها نحو مستقبل مشرق.