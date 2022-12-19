خطة تطوير شاملة

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حزمة المشاريع والمبادرات التي نفذتها وتنفذها لجنة تطوير حتا بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، تهدف بالأساس للارتقاء بجودة الحياة لسكان المنطقة، وضمان تجارب فريدة لزوارها.

الحديث يدور عن خطة تطويرية شاملة لكل مناحي الحياة، وهي في الوقت نفسه خطة نوعية من حيث كونها لا تتعلق بمدينة رئيسية، ففي كثير من دول العالم يجري الاهتمام غالباً بالمدن الرئيسية، مع تجاهل ما للأطراف.

في دبي ثمة اهتمام بتطوير كل الإمارة، سواء من حيث تطوير جودة الحياة، أو من حيث الجذب السياحي من خلال مشاريع جديدة تشد الأنظار للسائحين داخلياً، وللسائحين من الخارج.

إذا نظرنا للمشهد التطويري في حتا، نجد تأكيداً على هذا التوجه، إذ يتعلق الأمر بوضع خطة إطارية للمنطقة، وتطبيق المبادرات التي تدعم التنمية في المنطقة، وإعداد دليل تصميم عمراني يتوافق مع طبيعتها الجبلية، كذلك يتضمن التطوير إعداد التصاميم الخاصة بشاطئ حتا.

إنه مخطط تطويري عام، يشمل الوجه العمراني وتصميم شاطئ حتا، وكذلك الحلول المرورية، والزراعات التجميلية، وتوفير حلول التنقل الجماعي، ومسارات للدراجات الهوائية، وزراعة أكثر من 13 ألف شجرة من البيئة المحلية في مناطق مختلفة.

الخطة تأخذ بالاعتبار تنفيذ سوق لعرض منتجات أهالي المنطقة، وتطوير منطقة القرية التراثية لإبراز القيمة الثقافية والتاريخية للمنطقة، وكذلك حملة متكاملة تحت شعار «حتا.. دبي الجبلية»، تشمل فعاليات وأنشطة لإسعاد السكان والزوار.