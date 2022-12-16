إشعاع سياحي في دبي

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عكست استضافة دبي منتدى سكيفت العالمي، في أول نسخة منه عقدت على مستوى المنطقة، المكانة المتميزة التي تتمتع بها الإمارة في قلب هذا القطاع النابض على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما شكلت في الوقت ذاته فرصة للخبراء والمتخصصين لتبادل وتلاقي الأفكار والحلول حول مستقبل القطاع السياحي عالمياً.



أجندة هذا المنتدى كانت غنية بالجلسات النقاشية التي قام خلالها رواد القطاع السياحي باستشراف آفاق تطور قطاع السفر العالمي خلال السنوات المقبلة، وبحث التعاون بين الغرب وآسيا بهذا الشأن، وإلقاء مزيد من الضوء على هذا القطاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتعرف عليه من منظور أشمل، ومحاولة لرسم تصورات واضحة لمستقبل القطاع في المنطقة، ومناقشة مستقبل السفر عالمياً والاتجاهات نحو سوق السفر.في عاصمة السياحة العالمية، وجد المختصون البيئة الملائمة لبحث حالة قطاع السياحة والسفر في مرحلة ما بعد الجائحة، وضرورة دمج التكنولوجيا، فضلاً عن تسليط الضوء على الدور المتنامي للاستدامة في قطاع السياحة، إلى جانب تركيز الاقتصادات الحديثة والمتقدمة على قطاع السفر، بوصفه المحرّك الاقتصادي الرئيسي في المستقبل.



انطلاقاً من دبي يجري العمل على تحويل الشرق الأوسط إلى نقطة جذب رئيسية للسياحة العالمية خلال السنوات المقبلة، من خلال التناغم مع التوجهات العالمية والعوامل الكبرى المؤثرة في أداء هذا القطاع، ونمو الأسواق الناشئة الجاذبة للمسافرين والسياح، والتطور التكنولوجي والتعاون والنمو الاقتصادي الإقليمي، وتنمية وجهات سفر جديدة في المستقبل.



لماذا دبي؟ لأنها تمتلك إمكانيات كبيرة وطفرة هائلة في قطاع السياحة وسوقاً متجدداً وسريع النمو، ولديها آفاق واسعة وواعدة ونظرة شاملة في استخدام كل عناصر النجاح الممكنة، بل وإبداع عناصر دافعة نحو التميز.