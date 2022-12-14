خطة لحياة أجمل

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استمراراً في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة التي جعلت دبي مدينة مواكبة وذات شغف بكل ما هو جديد ومستقبلي، وتوفير أفضل مستوى حياة للمواطنين والمقيمين، جاءت المرحلة الثانية لخطة دبي الحضرية 2040 التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي ستجعل دبي مدينة صديقة للبيئة، صديقة للمشاة، وصديقة للزراعة الحضرية ذات الإنتاجية العالية.

ومن أجل تعزيز ثقة المستثمرين في السوق العقاري جاءت الخطة الحيوية لتطوير مراكز الإمارة لتلبية المتطلبات الحضرية، من خلال توفير خدمة متكاملة تشمل التطوير الاستراتيجي للقطاع العقاري في الإمارة حتى عام 2040، لضمان التكامل مع متطلبات تحقيق التوازن في العرض والطلب، وذلك من خلال تبني مبادرات استباقية للتعامل مع الفرص والمتغيرات، وتحقيق تنمية عمرانية مستدامة.

وكما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، رعاه الله، أصبحت لدينا اليوم رؤية واضحة لجميع القطاعات العمرانية والحضرية والإسكانية في المدينة حتى عام 2040، ما يشمل وضع خطة إطارية للزراعة الحضرية للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، ووضع خطة للحفاظ على الإرث العمراني المميز في دبي، بهدف تعزيز هوية الإمارة.

الخطة المتكاملة، في مرحلتها الثانية، تشمل العديد من المرافق، منها تطوير المراكز الحضرية، واستراتيجية دبي للقطاع العقاري، والزراعة الحضرية، والإرث العمراني، والخطة الشاملة لشبكة المشاة.

كذلك هنالك خطة تطوير متكاملة للمراكز الخدمية، وتركيز على رفع مستوى جودة الحياة، ورفع الكثافة السكانية، واستغلال الفراغات العمرانية في المنطقة الحضرية، مما يفتح نوافذ تنفسية جديدة للسكان والزوار، مع التركيز على الممرات الخضراء،، وزيادة جمالية المنطقة الحضرية، وخدمة النقاء البيئي، دعماً لجودة الحياة في دبي، وهو هدف قائم ومتجدد.

هكذا تضع القيادة الرشيدة الإنسان على رأس أولوياتها، لبناء الوطن، ودفع مسيرة التنمية، وتوفير حياة أفضل للجميع.