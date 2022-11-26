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تمضي الإمارات بخطى واثقة لتحقيق رؤاها الطموحة وخططها الهادفة في أن تصبح رائدة في مختلف مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ومختبراً عالمياً لتكنولوجيا الميتافيرس من خلال الاستثمار بالكفاءات الواعدة والمواهب المتميزة لبناء أقوى مجتمع للميتافيرس في المنطقة، حيث إن الرؤية الاستباقية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رسّخت مكانة دبي عاصمة للاقتصاد الرقمي، ومركزاً رائداً لابتكار نماذج العمل التحولية والمفاهيم التكنولوجية المتقدمة وتوظيفها واعتمادها في مختلف القطاعات الحيوية.

اعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجنة، المرحلة الأولى من تنفيذ «استراتيجية دبي للميتافيرس»، بصياغة خطط استشرافية وأهداف للاستثمار في الـ«ميتافيرس»، جاء ليعزز مكانة دبي ضمن الوجهات الدولية الأكثر جذباً لمشاريع واستثمارات الاقتصاد الرقمي عبر رؤية مستقبلية مبتكرة.

أدركت دولة الإمارات العربية المتحدة انطلاقاً من الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة أهمية هذا القطاع الجديد ودوره في صياغة ملامح اقتصادات المستقبل، حيث أطلقت خلال المرحلة الماضية العديد من الاستراتيجيات والمبادرات الرائدة لتنمية الفرص والاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، وقطعت شوطاً كبيراً في دعم وتمكين قطاعات اقتصاد المستقبل القائمة على المعرفة والابتكار والذكاء الاصطناعي، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية الداعمة للنموذج الاقتصادي الجديد للدولة خلال الخمسين عاماً المقبلة.

وغني عن القول، إن الاقتصاد الرقمي هو اقتصاد المستقبل الذي تقوم عليه ركائز مسيرة التنمية، والبنية التحتية التكنولوجية المتطورة في الدولة تجعلها شريكاً أساسياً وفاعلاً في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وستصبح دبي مركزاً رئيسياً لمجتمع الميتافيرس.