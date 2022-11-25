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تولي دولة الإمارات، بتوجيهات قيادتها الرشيدة، المواطن أولوية كبيرة، كونه يأتي في مقدمة خططها الاستراتيجية، ويمثل ركيزة أساسية في مسيرة الدولة للخمسين عاماً المقبلة، وهو ما يجسد نهج الإمارات الراسخ في الارتقاء بمستواه المعيشي، وتعزيز جودة الحياة للمواطنين على مستوى الدولة، باعتبارهم محرك التنمية المستدامة والتوجهات المستقبلية.

وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أعلن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، زيادة دعم رواتب المواطنين في كل من القطاعين الخاص والمصرفي، ما يؤكد اهتمام القيادة الرشيدة بالمواطن، الذي يعد الثروة الأغلى وجوهر مسيرة الوطن التنموية والحضارية.

القيادة الرشيدة سباقة في الاستثمار في رأس المال البشري، من خلال إطلاق الاستراتيجيات والمبادرات والبرامج التي تعزز تنافسية الكوادر الوطنية، وترسخ قدرتها على العمل في المنشآت الخاصة في مختلف قطاعاتها ومجالات عملها، فقرار زيادة دعم رواتب المواطنين في كل من القطاعين الخاص والمصرفي سيؤدي إلى الارتقاء بتنافسية بيئة الأعمال في الدولة من خلال زيادة مساهمة الكوادر الإماراتية في تعزيز مكانة الإمارات ودعم اقتصادها.

وغني عن القول أن الدولة تمتلك رؤية حضارية للتنمية، عمادها ومحورها الاهتمام اللامحدود بالإنسان الإماراتي، وتوفير كل ما من شأنه رفع مستوى معيشته على المستويات كافة، حيث إن تمكين أبناء الإمارات هو جوهر التخطيط للمستقبل وصولاً إلى التميز والريادة والإبداع في مختلف المجالات.