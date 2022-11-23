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«نحن الإمارات 2031» هدف جديد أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وذلك ضمن الاجتماع السنوي للحكومة. هدف يمثل الرؤية الحكومية للعقد المقبل بعد رؤية «2021» الناجحة بكل المعايير، وهو ما عبّر عنه سموه بتغريدة تقول: «أنهينا دورتنا الاستراتيجية السابقة في 2021.. واليوم نبدأ مسيرتنا نحو قمم جديدة برئاسة ورعاية وقيادة أخي محمد بن زايد حفظه الله».

ذلك يؤكد جلياً، أن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات تحولت إلى منصة لإطلاق المبادرات الوطنية الخلاقة والإبداعية، حيث تترجم حرص القيادة الرشيدة واهتمامها العميق بأكبر وأشمل منصة تتناول التحديات التي تواجه مسيرة التنمية والتطوير، وتناقش أولويات العمل الحكومي في مختلف القطاعات التنموية، وترسم الخطط وبرامج العمل والسياسات الناظمة، وتعمل بدأب على مواءمة الاستراتيجيات الاتحادية والمحلية والتنسيق فيما بينها، وضمان ديمومة التطوير والارتقاء.

وبات واضحاً وملموساً، أن هذه الجلسات النوعية تحقق - عبر أسلوب تفاعلي تشاركي يرسخ تنافسية الدولة - نجاحات واضحة في إطلاق استراتيجيات طويلة المدى، ومبادرات لتعزيز المكتسبات الوطنية والبناء عليها لرفع مستوى الأداء والإنتاجية وتعزيز الاقتصاد الوطني المستدام القائم على المعرفة والابتكار، في سياق مسيرة تنموية واضحة المعالم والأهداف.

وإذا كان الاطلاع على الواقع الجيوسياسي ومقومات القوة الناعمة جزءاً أساسياً من استراتيجية الحكومة، فإن التركيز على جودة الحياة وما يرتبط برفاهية وسعادة الناس في الإمارات، مثّل حجر الزاوية في تفكير وعمل الحكومة وخططها ومبادراتها، إذ إن متطلبات مواطني الإمارات والمقيمين فيها وزوارها، تبقى لها الأولوية، باعتبار أن تحقيقها يمثل المواد الأولية لصناعة مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة.