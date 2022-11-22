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يؤدي المجلس الوطني الاتحادي، دوراً كبيراً في مسيرة النهضة والتقدم التي تشهدها الإمارات، من خلال تعزيز نهج الشورى، ومشاركة المواطنين في عملية صنع القرار، إضافة إلى دوره الفعال، وجهوده الدؤوبة في بناء منظومة تشريعية، تواكب المتغيرات، وتعزز قوة التجربة الاتحادية، وتسهم في دعم مسيرة الحفاظ على المكتسبات والمنجزات الوطنية.

وتحرص القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على أن يكون المجلس الوطني الاتحادي، إحدى الدعائم الأساسية للتجربة الإماراتية في المرحلة المقبلة، بحرصها الدائم على ضمان التنمية المستدامة لإسعاد المواطن في الحاضر، وضمان الأفضل لأجيال الوطن في المستقبل، حيث أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في افتتاحه دور الانعقاد الجديد للمجلس الوطني الاتحادي، أن المجلس يمثل ويرسخ نهج الشورى في الإمارات، الذي توافقت عليه إرادة المؤسسين.

إن المجلس الوطني الاتحادي، هو ترجمة ومعنى للتطبيق الفعلي لأركان الشورى، وإن أحد أسرار تفوق الدولة، هو روح الفريق الواحد، التي تجمع السلطات التنفيذية والتشريعية، لخدمة المصالح الوطنية العليا للدولة.

غني عن القول، إن مؤسس الدولة، المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، جعل من مبدأ الشورى أصلاً من أصول الحكم، وإن إرثه وضع الدولة أمام منظومة متكاملة لأسس الشورى الحقة، حيث صنع برؤيته الثاقبة، التي سارت عليها القيادة الرشيدة، أسس ومبادئ ودعائم المشاركة السياسية، المتمثلة في الأمانة والإخلاص، وكان دائماً يؤكد على أن ممارسة الشورى عبر المجلس الوطني الاتحادي، إنما هي امتداد لواقع يضرب بجذوره في تاريخ المجتمع الإماراتي.