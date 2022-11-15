دور عالمي فاعل

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تحرص الإمارات على دفع الجهود الدولية ضمن مجموعة العشرين، من أجل مواجهة التحديات المشتركة التي يشهدها العالم، بما يحقق الاستقرار والازدهار للعالم، وذلك انطلاقاً من إيمانها بدور التجارة الدولية كمحفز رئيس للنمو العالمي الشامل، وعامل مهم للمساهمة في تخطي التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن، بهدف بناء مستقبل مشرق ومزدهر.

وتدرك الإمارات أن المرحلة المقبلة، تتطلب تحقيق تعاون دولي فعّال، في عدد من القضايا الرئيسة، لتحفيز التدفق التجاري والاستثماري بين دول العالم، باعتبار ذلك الضمانة الأكبر لدعم جهود تعافي الاقتصاد العالمي، لذلك، فهي تواصل حشد الجهود الدولية لتحفيز التدفق التجاري والاستثماري بين أرجاء العالم، لمساعدة الاقتصاد العالمي على تخطي التحديات الراهنة، انطلاقاً من التزامها بالعمل المشترك، لبناء اقتصاد عالمي أقوى وأكثر استدامة، بما يعود بالنفع على جميع الشعوب والدول.

ولطالما كانت روح التعاون حجر الأساس لنجاحات مجموعة العشرين، لذلك، فإن موقف الدولة الداعي إلى العمل الدولي، يهدف أساساً إلى تكريس العمل المشترك، لدفع عجلة النمو الاقتصادي العالمي نحو آفاق جديدة، أكثر استقراراً، والعمل معاً من أجل صياغة نظام اقتصادي دولي، يحقق نمواً اقتصادياً عالمياً متوازناً ومستداماً.

وغني عن القول، إن الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في مسيرة التحول نحو اقتصاد أكثر مرونة واستدامة، عبر مبادرات استراتيجية فعالة، وقد حرصت على دمج أهداف التنمية المستدامة 2030 للأمم المتحدة، في رؤيتها للمستقبل، وهي الآن تعمل على أداء دور فاعل وإيجابي، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الدولي، تأكيداً لمكان الدولة وثقلها المؤثر في الاقتصاد العالمي.