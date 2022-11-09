ريادة مناخية

ت + ت - الحجم الطبيعي

يوماً تلو آخر، يجني العالم ثمار ريادة الإمارات في دعم مشاريع صديقة للبيئة ضمن استراتيجية بعيدة المدى تهدف إلى الاستثمار في سلامة الأرض وعلى رأسها تداعيات التغير المناخي، ويشهد هذا الملف تحقيق إنجازات متتالية بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حيث تطمح الإمارات إلى تعميم تجربتها الرائدة، إقليمياً وعالمياً، في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والانتقال التدريجي نحو مصادر أكثر استدامة، ودعم مشاريع خارجية تساهم في الحد من التغير المناخي، مثل توقيع اتفاقية، أمس، لإنشاء مشروع طاقة رياح في مصر بقدرة 10 جيجاواط والذي يعد أحد أضخم مشاريع طاقة الرياح في العالم، ويسهم في توفير ما يصل إلى 100 ألف فرصة عمل، وتفادي إطلاق 23.8 مليون طن من الانبعاثات سنوياً.

وبذلك ينضم هذا المشروع إلى سلسلة من المشروعات الكبيرة التي ترسخ الدور البارز لدولة الإمارات في تفعيل العمل المناخي على مستوى المنطقة والعالم، خصوصاً بعد التوقيع أخيراً على اتفاقية الشراكة بين الإمارات والولايات المتحدة للاستثمار في مجال الطاقة النظيفة.

وغني عن القول إن لدولة الإمارات، التي ستستضيف الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف COP28 خلال شهر نوفمبر 2023، سجلاً زاخراً من الإنجازات ذات الصلة المباشرة بالمناخ والطاقة المتجددة. ومن خلال هذه المبادرات، ترسخ الدولة أسساً صلبة تؤهلها لقيادة عمل دولي مشترك لإنشاء منظومة بيئية اقتصادية تشمل جميع الدول وتوحد جميع القطاعات لاتخاذ خطوات عاجلة وجادة في تحدي الإنسانية مع المناخ.