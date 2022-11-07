وسام لمن يستحقون

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وسام «إكسبو 2020 دبي» الذي منحه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لـ 40 ألف مشارك ساهموا في نجاح استضافة دولة الإمارات للحدث العالمي، يعبّر عن تقدير عال من سموه لجهود هذه الكوكبة الوطنية من المدنيين والعسكريين، الذين كان لهم الدور الأكبر في نجاح الفعالية العالمية الكبرى، وإخراجها بالصورة التي أذهلت العالم وأثارت إعجابه.

حققت الإمارات مكاسب عظيمة من تلك الفعالية، إذ اكتسبت خبرة عالمية عبر كوادرها الذين تفانوا وأبدعوا في عملهم، وقد عبر سموه عن فخره بهم، وأعرب عن ثقته بقدرتهم على صناعة مستقبل أفضل، كما أثبتت قدرتها على إبهار العالم من خلال تحويل التحديات إلى فرص للنجاح والتميز، في حين نجحت كوادرها الوطنية بمثابرتها وعزيمتها في تقديم تجربة استثنائية للجميع على الرغم من صعوبة تداعيات الأزمة الصحية العالمية.

جاء هذا الوسام الممنوح من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقطاعات العسكرية والشرطة وقطاع الخدمة الوطنية، والمتطوعين وفرق العمل، تقديراً لما قدّموه من جهود جبارة خلال فترة انعقاد الحدث، وما سبقها من مرحلة تحضيرية استمرت لسنوات طويلة من العمل والمثابرة؛ لتقديم تجربة متميزة لجميع زوار الحدث والدول المشاركة فيه.

لقد سجلت الإمارات من خلال تنظيمها المتميز لمعرض «إكسبو 2020 دبي»، فصلاً جديداً ونجاحاً عالمياً يضاف لمسيرة إنجازات الدولة، حيث استطاعت أن تجمع 192 دولة، للمرة الأولى في تاريخ إكسبو الممتد على مدى 170 عاماً. هذا النجاح منقطع النظير عبر عنه العديد من زوار المعرض الذين أشادوا بحسن التنظيم، رغم أن هذا النجاح ليس مفاجئاً، ولا هو بغريب على دبي والإمارات.