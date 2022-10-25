فرص اقتصاد دبي الذهبية

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منعطف تاريخي تمضي من خلاله دبي نحو ترسيخ مكانتها مركزاً اقتصادياً محورياً، فالإمارة مع مواصلة نجاحها في تنفيذ رؤية وتوجيهات محمد بن راشد لتطوير أسواق المال تؤكد مدى الثقة والإيمان الراسخين لدى المستثمرين باستراتيجيتها وقوة اقتصادها وفرص النمو الهائلة التي توفرها للجميع.

اعتزام مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» إدراج 10% من أسهمها في سوق دبي المالي، يصب في هذه الرؤية المتقدمة لاقتصاد قادر على توليد الفرص الذهبية للمستثمرين، خصوصاً أن هذا الطرح هو الرابع من نوعه منذ بداية العام الجاري، حيث حققت الاكتتابات السابقة إقبالاً بعشرات أضعاف الطرح، الأمر الذي يؤشر إلى قوة المراكز المالية للشركات التي تدرجها دبي في أسواق المال.

تمثل «إمباور» واحدة من هذه الشركات التي تشكل أسساً قوية لاقتصاد دبي، فالشركة تعد حالياً، وفقاً للجمعية الدولية لطاقة المناطق، أكبر مزود خدمات تبريد المناطق في العالم، وتمتلك مسيرة من النجاحات الاستثنائية، ولديها حصة سوقية تبلغ 80٪ في إمارة دبي، وتخطط للتوسع في الإمارات والسعودية وسلطنة عمان والبحرين ومصر، وهو ما يعزز النظرة المستقبلية المبشرة لأعمالها.

قدرة «إمباور»، التي تدعم النمو الاقتصادي السريع لمدينة دبي وتستفيد منه في الوقت ذاته، تستند إلى الكثير من عوامل القوة، فهي تنطلق من عملها في سوق جذابة سريعة النمو، مدفوعة بأساسيات اقتصادية متينة وسياسات حكومية داعمة، وتوجهات استراتيجية متواصلة مثل توسع أعمال البنية التحتية، وتنامي عدد السكان، والمناخ الحار، والتي تتسارع معها الحاجة إلى خدمات تبريد أكثر كفاءة، وهذه الأسس تنعكس بوضوح في سياسة توزيع الأرباح التي أعلنتها الشركة مع توقعاتها لتحقيق تدفقات نقدية قوية وإمكانات تحقيق أرباح طويلة الأجل.

دبي في إدراجاتها الكبرى تصنع تحولات نوعية لبناء اقتصاد راسخ وقوي، قادر على ترسيخ نموذجها التنموي الرائد وتوليد الفرص الذهبية الجاذبة للمستثمرين من كل أنحاء العالم.