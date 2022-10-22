وجهة عالمية

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تواصل دبي تدوين قصة نجاحها المتفردة، ولا سيما على صعيد الحيوية الاستثنائية في تنظيم الفعاليات في وقت يسير العالم في اتجاه تقليصها، وهو مؤشر إضافي على مكانة الإمارة في خريطة الفعاليات العالمية ببنيتها التحتية المتقدمة، وسهولة الوصول إليها من جهات العالم الأربع، وجودة خدماتها وفخامة مرافقها المتكاملة والملائمة لكافة أنواع المؤتمرات.

وهذه الأيام، وفي المقبل منها، من المرتقب أن تشهد دبي نشاطاً مكثفاً للمؤتمرات والمعارض، بعد استضافتها خلال الفترة الماضية عشرات الفعاليات في مختلف المجالات، فالأسبوع المقبل يحمل ثلاثة مؤتمرات طبية خلال الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر الجاري، وهي مؤتمر ومعرض دبي لأمراض وجراحة الأذن وأعصاب الأذن، والمؤتمر والمعرض الدولي لطب العائلة، والمعرض والملتقى السنوي لطب الأشعة.

والتي ستعقد في مركز دبي التجاري العالمي، كما تستضيف دبي «أسبوع دبي للتصميم 2022» الذي تنطلق فعالياته في 8 نوفمبر المقبل وتستمر حتى 13 من الشهر ذاته في حي دبي للتصميم.وغني عن القول، إن مكانة دبي في مجالات التجارة والأعمال والخدمات تجعلها منصة تتطلع إليها كبرى الشركات العالمية، لموقعها الاستراتيجي بين أسواق آسيا وأوروبا وأفريقيا، يعززها شبكة نقل جوي تغطي كافة الوجهات التجارية في العالم، وهذا ما جعل من قطاع المعارض والمؤتمرات مساهماً في عملية التنمية.

هذه المزايا التي تتميز بها دبي، كوجهة صامدة بقوة أمام التحديات التي تواجه العالم، تخلق المزيد من الفرص للشركات والأعمال المتطلعة إلى التوسع نحو أسواق دولية جديدة.