مكانة إنسانية رائدة

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تمضي دولة الإمارات قدماً بمبادراتها العالمية الرائدة من أجل مكافحة الجوع في دول شتى، فمن منطلق استراتيجية «الإنسان أولاً» تواصل الدولة جهودها الإنسانية الدؤوبة لتحقيق الأمن الغذائي العالمي، عبر إغاثة الشعوب التي تعاني نقص الغذاء نتيجة للصراعات و الكوارث الطبيعية أو الافتقار إلى أسس التنمية.

ومن نافل القول إن العالم اليوم يواجه أزمة غذاء عالمية غير مسبوقة خلفت مجموعة من التحديات الناجمة عن الصدمات المناخية والنزاعات والضغوط الاقتصادية، ما أدى إلى ارتفاع عدد الجياع في جميع أنحاء العالم من 282 إلى 345 مليوناً في الأشهر الأولى فقط من العام الجاري، ما دفع برنامج الأغذية العالمي لتوسيع نطاق أهداف المساعدات الغذائية إلى رقم قياسي بلغ 153 مليوناً في هذا العام.

وفي هذا السياق، احتلت دولة الإمارات خلال السنوات الأخيرة مكانة رائدة، بوصفها من أبرز الدول المانحة لبرنامج الأغذية العالمي، كما تستضيف اليوم أكبر مكتب لبرنامج الأغذية العالمي خارج مقره في روما، وأهم مركز لوجستي في منظومة الأمم المتحدة، فضلاً عن ذلك تربط الإمارات بالبرنامج شراكة وثيقة، باعتبارهما من أوائل المستجيبين للأزمات الإنسانية، حيث مكنتهما الشراكة من نقل المساعدات الإنسانية بسرعة كبيرة وكفاءة عالية في حالات الكوارث والأزمات.

من هنا، فلا غرابة أن يدعو برنامج الأغذية العالمي من دبي إلى تدابير عاجلة لمواجهة الجوع عالمياً، فمبادرات الإمارات في هذا المجال ذاع صيتها بين الدول، وصار يشار إليها بالبنان، حيث أسهمت في ترسيخ مكانة الدولة باعتبارها مساهماً فعالاً في الجهود الدولية لمواجهة وتخطي التحديات الإنسانية، من خلال حرصها الدائم على تقديم كامل الدعم للقضايا الإنسانية ونهجها المتميز وأسلوبها المتفرد في تعزيز أوجه العمل الخيري والعون الإغاثي.