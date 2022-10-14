موطن الإبداع والابتكار

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المرحلة الثانية من «موطن ريادة الأعمال» التي أطلقتها وزارة الاقتصاد محطة مفصلية جديدة في جهود الدولة لتطوير منظومة ريادة الأعمال، ستسهم في تعزيز مكانة الإمارات وجهة عالمية للمشاريع الريادية، يدور الحديث عن مشروع وطني متكامل وفريد من نوعه لتطوير بيئة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الريادية في الإمارات، قائم على سلسلة شراكات بين القطاعين الحكومي والخاص.

هذه المرحلة من المشروع ركيزة أساسية في جهود حكومة الإمارات لدعم وتطوير الشركات الناشئة في الدولة ورفدها بأفضل الأدوات والممارسات المتبعة عالمياً، وزيادة مساهمتها في نمو الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى دورها المحوري في استقطاب المشاريع الريادية الناجحة والشركات الواعدة لتتخذ من الدولة مقراً لها، بما يعزز مكانة الإمارات وجهة عالمية لريادة الأعمال، وموطناً مفضلاً للإبداع والابتكار.

المرحلة الأولى من «موطن ريادة الأعمال» حققت - خلال عام على انطلاقها - نجاحات كبيرة من حيث تقديم الدعم لرواد الأعمال والشركات الناشئة وإطلاق البرامج المصممة خصيصاً لرواد الأعمال المسجلين في منصة المشروع، والتعاون مع الجامعات والمدارس بهدف إعداد جيل متمكن في مهارات ريادة الأعمال.

ذلك النجاح المتميز يؤسس للمرحلة الثانية واستكمالاً لها ويتماشى مع التطور الكبير الذي شهده النموذج الاقتصادي الجديد للدولة وفق رؤية قيادتها الرشيدة، انسجاماً مع أهداف الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071، وفي هذا المضمار، تمضي الحكومة في توفير الأدوات والخبرات اللازمة التي تضمن نمو المشاريع وتمكين رواد الأعمال وإزالة المعوقات من طريقهم.

وإذا كانت المرحلة الأولى قد قدمت قصص نجاح لرواد الأعمال فإن المرحلة الثانية ستعزز التفوق وتؤسس للتميز بممكنات قوية تضمن نجاح رواد الأعمال على نحو مستدام.