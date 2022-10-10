الثقة ومقومات النجاح

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دبي تواصل ترسيخ مكانتها وموقعها بين أهم عواصم المال والأعمال على المستوى الدولي، مع قدرات تنافسية في كل المجالات وبإمكانات تتطور باطراد وجدارة مشهود لها في إنجاح أي حدث عالمي تنظمه، وليست النسخة التاريخية والاستثنائية من معارض إكسبو العالمية، سوى مثال على ما هو أنجح وأرقى، توازياً مع ما حققته دبي والإمارات عموماً، من سرعة في التعافي والانفتاح على كل أنحاء العالم.

فالدورة 42 من معرض «جيتكس جلوبال» التي تنطلق اليوم، وباعتبارها النسخة الأكثر تأثيراً في تاريخ الحدث حتى الآن، تخطف أنظار المجتمع الرقمي في العالم، وفي الأفق استشراف جديد التقنية وملامح مستقبلها المشرق.

حين يلتقي مجتمع تكنولوجيا المعلومات العالمي بأكمله من خلال 5000 شركة، ففي ذلك حدث يليق بوجه دبي المشرق، إذ تحتضن ما هو أفضل وأكثر إشراقاً في رسم مستقبل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أي مستقبل عالم ترتسم ملامحه المتجددة سريعاً.

دبي مركز حيوي للمال والأعمال والتجارة، وكذلك عاصمة عالمية للمناسبات والفعاليات الكبرى ومغرية للخبراء والمختصين في جميع القطاعات، كي يسجّلوا حضورهم فيها باعتبارها توفر منصة مثالية لبحث آفاق المستقبل ورصد التحديات واستكشاف الفرص وبناء الشراكات ورسم المستقبل.

هذه الحقيقة الواقعة لا تتجسد بمجرد وجود الرغبة والقرار، بل بالتنظيم المتكامل والتهيئة المثالية لكل مقومات إنجاح أية فعالية مهما كان حجمها وعدد المشاركين فيها. لذلك ينظر العالم إلى دبي بوصفها نموذجاً في النمو والتميز، وحاضنة موثوق بها تماماً في تنظيم واستضافة المعارض والمؤتمرات الكبرى، وكان في ذروة الشواهد على إمكاناتها التنظيمية النجاح الكبير الذي حققته في استضافة إكسبو 2020 رغم التحديات التي فرضتها جائحة كورونا.