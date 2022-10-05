إعلام المستقبل

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شكّل منتدى الإعلام العربي منذ انطلاقه بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، ساحة للحوار البناء الرامي إلى تأكيد قدرة مؤسسات الإعلام العربي على مواكبة المتغيرات العالمية، والمساهمة في التطوير الإعلامي على مستوى المنطقة، انطلاقاً من تقدير دبي ودولة الإمارات لدور الإعلام كشريك رئيسي في التنمية، ومرآة تناقش قضايا المجتمع.

ويعكس شعار «مستقبل الإعلام» للمنتدى، في نسخته الحالية، مسيرة دبي في بناء الخطط والرؤى الطموحة بناء على استشراف دقيق للمستقبل، والإحاطة بكافة التحديات وطرح الحلول الملائمة لتجاوزها نحو آفاق أرحب من النجاح والتميز.

وخلال 20 عاماً منذ انطلاق النسخة الأولى من المنتدى، رسخت دبي برؤيتها الاستشرافية الشاملة، هوية إعلامية عربية قادرة على المنافسة وتلبي تطلعات المنطقة وتواكب طموحات شعوبها، واكتشاف مسارات جديدة تؤكد قدرة الإعلام على الإسهام بفاعلية في تمكين المجتمع العربي من العبور إلى المستقبل، بما في ذلك الحاجة إلى تأهيل الكوادر الإعلامية تأهيلاً احترافياً، يكفل تمكينهم من توظيف معطيات العصر في خدمة رسالتهم الإعلامية.

وقد نجح منتدى الإعلام العربي خلال مسيرته الزاخرة بالأفكار والإنجازات، في بناء جسور تواصل فعالة بين الإعلاميين العرب لتبادل الخبرات فيما بينهم، والعمل معاً للتوصل إلى أفكار ورؤى جديدة.

وغني عن القول إن إمارة دبي بموقعها ودورها الريادي، تقود رسم مستقبل الإعلام العربي، و هي مستمرة في تقديم المبادرات والرؤى التي تخدم تطوير إعلام المنطقة، وتحفز الكوادر الإعلامية على تنوع اختصاصاتها، على بلوغ أرقى مستويات التميز بمحتوى إعلامي رفيع يعالج قضايا المجتمع، وكذلك استقطاب أفضل المواهب العربية ودعمها في تقديم محتوى إبداعي.