شراكة استراتيجية مستدامة

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العمل المشترك بين الإمارات وألمانيا على تسريع تنفيذ عدد من المشاريع في مجالات أمن الطاقة، والحد من الانبعاثات والعمل المناخي، من خلال توقيع اتفاقية جديدة، لتسريع أمن الطاقة والنمو الصناعي، يمثل تطوراً مهماً، عبر عن مستوى العلاقات الراسخة والمتميزة بين الإمارات وألمانيا، تماشياً مع رؤية القيادة الحكيمة للدولة بتعزيز جسور التعاون والتواصل، وبناء الشراكات النوعية البناءة، وتوثيق العلاقات الثنائية الراسخة، واستكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك في جميع المجالات الحيوية، لا سيما الطاقة التقليدية والمتجددة، وغيرها من المجالات الواعدة.

هذه الاتفاقية التي تترجم جهود الدولة في ترسيخ مكانتها مزوداً موثوقاً ومسؤولاً للطاقة منخفضة الانبعاثات، تسهم كذلك في تعزيز وترسيخ العلاقة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وهي علاقة ممتدة، وشهدت تطوراً متسارعاً على مدى السنوات الماضية، وها هي ترتقي بالعمل المشترك إلى مستويات جديدة، من أجل ضمان أمن الطاقة، والحد من الانبعاثات، ودعم العمل المناخي.

وكان ارتياح المسؤولين الألمان واضحاً وهم يشهدون شراكة بلادهم مع الإمارات في العمل على حماية المناخ، من خلال تسريع تنفيذ المشاريع المشتركة في مجال العمل المناخي، والحد من الانبعاثات وأمن الطاقة، والتطلع إلى التعاون الوثيق أيضاً في مجال طاقة الرياح البحرية، ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى والهيدروجين في الإمارات وألمانيا.

العلاقات بين الإمارات وألمانيا عميقة ومتميزة، وتمتد لأكثر من خمسين عاماً. ويملك كلا البلدين قدرات ومهارات مؤهلة للتوظيف في مواجهة التحديات، وفي العمل معاً التزاماً بمبادئ التسامح والانفتاح، من أجل القيام بمشاريع مشتركة حول كيفية العيش معاً في مجتمع متعدد الثقافات ومسالم، يشكل القدوة وقوة المثال للآخرين.