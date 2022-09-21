وجهة عالمية أولى

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طالما تبوأت الإمارات موقع الريادة عالمياً على مستوى استضافة وتنظيم الفعاليات الدولية، إذ يزخر برنامج نشاطها بقائمة طويلة من الفعاليات على مدار العام.

الأيام العشرة المقبلة تتحول فيها الإمارات إلى الوجهة الأولى للأحداث والفعاليات ذات الطابع الدولي. مؤتمرات ومعارض ومنتديات في مجالات متعددة من الاقتصاد إلى التكنولوجيا إلى السياحة والرياضة وغيرها، أحداث مهمة تؤكد الدولة من خلالها على مكانتها كوجهة مفضلة لاستضافة الفعاليات والمناسبات العالمية، وحاضنة مثالية لرسم مستقبل العديد من القطاعات الحيوية.

هذه المكانة التي حققتها وتحققها الإمارات، بفضل رؤية قيادتها الرشيدة وتكامل العمل في دوائرها المعنية، تعكس ثقة العالم بالدور المحوري الذي تقوم به الدولة في تعافي قطاع فعاليات الأعمال العالمي، وما تتمتع به من إمكانات وقدرات استثنائية كوجهة مثالية لاستضافة كبرى الفعاليات والنشاطات الدولية المتنوعة بالتوازي مع كون الإمارات على رأس قائمة الوجهات الأكثر جذباً وتفضيلاً للسياحة.

كل ذلك حدث سريعاً إذ تجاوزت الإمارات بسرعة وبفعالية لافتة تداعيات جائحة كورونا، لتثبت أنها وجهة مثالية آمنة للسياحة والسفر في أوقات وظروف استثنائية اجتاحت العالم، بل إنها رسخت مكانتها كوجهة مفضلة للجمعيات الدولية لاستضافة مؤتمراتها واجتماعاتها الرئيسية بها.

الإمارات أثبتت في كل ما تقوم به قدرتها على التكيف ومواصلة العمل والحياة والمواءمة بين الاستمرارية والسلامة، واستطاعت الإمارات جذب اهتمام منظمي الاجتماعات والمؤتمرات ومسؤولي الجمعيات والمنظمات الدولية لتنظيم الفعاليات فيها، وكذلك أن تكون الوجهة المثالية عند إعادة جدولة اجتماعاتهم نتيجة الأحداث الاستثنائية والطارئة، نظراً لما توفره الدولة من إمكانات مشهود لها، وكذلك التزامها الكامل بمعايير الأمن والسلامة، وما تقدمه من خدمات راقية.