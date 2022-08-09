بيئة النجاح

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تواصل دبي تعزيز البيئة الاستثمارية، ضمن استراتيجية شاملة، تهدف لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية الوطنية، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للمؤسسات والشركات المالية الرائدة، ضمن منظومة متكاملـة، تحاكي المستقبل، وتواكب التغيرات والتطـورات، التـي تـشـهدها الإمارة، وبناء منظومة تتواءم مع تطلعاتهـا المستقبلية وطموحاتها.

وآخر المبادرات في هذا الإطار إعلان مركز دبي المالي العالمي إطلاق المركز العالمي للشركات العائلية، والثروات الخاصة؛ والذي يُعد الأول من نوعه في المنطقة، والعالم بأسره.

وتنسجم هذه المبادرة مع التزام حكومة دولة الإمارات بدعم الشركات العائلية، التي تواصل لعب دور محوري في تحفيز وتيرة النمو الاقتصادي في الدولة.

إن نهج دبي في توفير فرص النمو للشركات الخاصة، المحلية والعالمية جزء أساسي من رؤية القيادة الرشيدة لتحقيق مستقبل مزدهر للقطاع الخاص، عبر المبادرات والمحفزات، التي تسهم في النمو الاقتصادي، وتعزيز التنافسية العالمية لدبي. إن هذا الاستقطاب الناجح للنشاط الاقتصادي العالمي في دبي ثمرة جهد دؤوب وسنوات من العمل المنظم على كل المستويات، التشريعية والاستثمارية، وتوفير فرص التوسع الإقليمي والدولي، وما يدعم هذه الرؤية هو النمو الشامل لكل القطاعات الاقتصادية والتجارية، ضمن مبدأ التنويع الاقتصادي، الذي نجحت دبي في اعتماده مبدأ أساسياً لضمان رفد التنمية وتعزيزها.

مسيرة التنمية الاقتصادية في دبي ماضية في تحقيق أهدافها، عبر خطط ومستهدفات متتالية، تتبناها القيادة الرشيدة، لإحداث التحولات الفارقة والمطلوبة، لترسيخ الإمارة وجهة جاذبة للاستثمارات وأصحاب الطموحات الكبيرة والأفكار الخلاقة، ومحوراً رئيسياً في قلب الاقتصاد العالمي الجديد.