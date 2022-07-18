دولة الإنجازات

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لا تتوقف الإمارات عن وضع الاستراتيجيات والخطط التي تهدف إلى الارتقاء باقتصادها ومجتمعها، وتعزيز مكانتها الرائدة، وتحسين معيشة وسعادة سكانها، وكذا العمل من أجل تعزيز السلام والازدهار للمجتمعات.

من هذا المنطلق، تضع الإمارات استراتيجية طويلة الأمد عن التنمية المستدامة، وتخطو نحو المستقبل بثقة وطموحٍ يلامسان السماء، في استمرار لمسيرة إنجازات غير مسبوقة في الكثير في المجالات خلال الخمسين عاماً الأخيرة.

تبذل الإمارات جهوداً حثيثة، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إذ أطلقت العديد من المبادرات الرائدة، بهدف الوصول إلى أفضل المراكز عالمياً، ففي مجال الصحة، وفرت الدولة أفضل خدمات الرعاية الصحية، وفقاً للمعايير الدولية. أما التعليم، فعملت على تعزيز فرصه مدى الحياة للجميع، كما جسدت الإمارات أسمى صور المساواة بين الجنسين، وفي مجال المناخ، اتخذت الإمارات إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره، حيث تكللت جهودها بفوزها بشرف تنظيم «كوب 28» العام المقبل.

وفي مجال الفضاء، جددت الإمارات ريادتها على الصعيد العربي مع «مسبار الأمل» وهي الخطوة التي أدخلت الدولة بشكل رسمي إلى السباق العالمي لاستكشاف الفضاء الخارجي، لتكون الدولة بذلك واحدة من بين تسع دول فقط تطمح لاستكشاف هذا الكوكب بعدما دخلت التاريخ من أوسع أبوابه، مع وصول رائد الفضاء هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية، ليصبح أول رائد فضاء عربي يصل إلى المحطة الدولية. ويوم أمس وبدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أطلقت الإمارات البرنامج الوطني للأقمار الاصطناعية الرّادارية (سرب) لتطوير سرب من الأقمار الرّادارية والذي يوفر التصوير الراداري على مدار الساعة وفي جميع الأحوال الجوية.

كل هذه الإنجازات، جعلت من الإمارات محل تقدير عالمي، وإشادات دولية واسعة ومتواصلة، آخرها إشادة الأمم المتحدة، بجهود الدولة في نقل الخبرات الحكومية للعالم، ومشاركة نموذجها.