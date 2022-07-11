سياحة دبي تواصل الانتعاش

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يشهد القطاع السياحي في دبي انتعاشاً ملحوظاً مع تنامي أعداد السياح القادمين من مختلف أنحاء المنطقة والعالم.

ويعد هذا الانتعاش ثمرة استراتيجية متكاملة لتنويع المنتج السياحي في الإمارة وإعطائه مزيداً من النضج، إلى جانب تمتع الإمارة ببنية فندقية وسياحية فائقة التطور، يدعمها برنامج حافل بالفعاليات والأحداث الترفيهية طوال العام، الأمر الذي عزز مكانة الإمارة في صدارة أبرز الوجهات السياحية في العالم.

وقد اكتسب قطاع السياحة في دبي زخماً كبيراً خلال فترة الصيف، والذي تتخلله هذه الأيام عطلة عيد الأضحى، مع توافر العديد من المقومات والمعالم السياحية، وتوفير بيئة صحية آمنة، مع تطبيق أفضل الإجراءات والتدابير الاحترازية، للحفاظ على صحة وسلامة الزوار. ويرجع تطور قطاع السياحة في دبي ودولة الإمارات بشكل عام إلى استراتيجية شاملة تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة لتحويل القطاع إلى محرك أساسي للتنمية الاقتصادية يدعم نمو العديد من القطاعات الأخرى بما فيها الطيران والضيافة والخدمات.

ويسهم تنوع المنتجات السياحية في دبي بزيادة الزخم والنشاط، بسبب موقعها الجغرافي الاستراتيجي، الذي يعتبر حلقة وصل بين الشرق والغرب، وشبكة قوية للمواصلات البرية والبحرية والجوية، تربط الإمارة بالعالم، وبنية تحتية قوية لإقامة المشاريع، وحجم استثمارات ضخمة في القطاع، إلى جانب عوامل الأمن والأمان، والاستقرار السياسي والاقتصادي، والدعم الحكومي اللامحدود للقطاع، وتنافسية الأسعار مقارنة بدول المنطقة والعالم.