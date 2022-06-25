ت + ت - الحجم الطبيعي

جاء توقيع دولة الإمارات على إعلان كيغالي حول القضاء على الأمراض المدارية المهملة في رواندا، تماشياً مع ريادتها العالمية التي امتدت لعدة عقود في مجال مكافحة الأمراض والقضاء عليها على الصعيد العالمي.

ويمثل الإعلان وثيقة سياسية رفيعة المستوى تهدف إلى حشد الإرادة السياسية والموارد والعمل من أجل إنهاء المعاناة الناجمة عن الأمراض المدارية المهملة، ويركّز على مسؤولية الدول في برامج مكافحة تلك الأمراض، وعلى أهمية التكامل والتعاون الوثيق في هذا الصدد.

دولة الإمارات داعم أساسي لجهود القضاء على الأمراض المدارية المهملة وهي تستكمل مسيرة وإرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتؤكد التزام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حيث يؤمن سموه بأن أحداً لا ينبغي أن يعاني من أمراض يمكن الوقاية منها.

ولا بد من الإشارة إلى أن دولة الإمارات سباقة في مجال عقد الشراكات الدولية بهدف إسناد ودعم المجتمعات الضعيفة والمحتاجة في العالم، وقد فرضت الشراكات الصحية نفسها في السنوات الأخيرة مع تفشي أمراض جديدة على غرار جائحة «كوفيد 19».

وغني عن القول إن تركيز المؤسسات الدولية مواردها لمكافحة جائحة كوفيد 19 أدى إلى حدوث إهمال في مكافحة أمراض أخرى شائعة كانت في طور التلاشي مع سنوات طويلة من المكافحة والتقدم الطبي، إلا أن بعضها وجد فرصة للعودة مجدداً، خاصة مع البنية الصحية المنهكة في الدول ذات الدخل المنخفض. لذلك، تشدد دولة الإمارات على دعم القطاعات الصحية في العالم لإيمانها أن الاستقرار الصحي مدخل رئيسي للتنمية والنهضة، ومن دونه لا يمكن أن تجد برامج التنمية أي فرصة للنجاح.