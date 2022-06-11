دور إماراتي فاعل

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تواصل الإمارات دورها الفاعل والمؤثر عالمياً في قضية التغير المناخي، إذ تقدم نموذجاً يحتذى به للعمل والتعاون لضمان مستقبل أفضل للبشرية في ضوء إنجازات الدولة في مجال الابتكار في التكنولوجيا النظيفة، إذ إن العمل المناخي المدروس يثمر نمواً اقتصادياً قوياً ويحقق التنمية المستدامة استناداً لسجلها الحافل في دعم البيئة والاستدامة.

وتلتزم الدولة دائماً تحفيز وقيادة عمل جماعي شامل وفعال من أجل المناخ عالمياً، بتقديم خبرتها الواسعة في مجال العمل المناخي العالمي، إذ تؤكد في كل مناسبة ضرورة التحرك بوتيرة أسرع لحماية كوكب الأرض، كما أنها سبّاقة في دعم الجهود العالمية للحد من آثار التغير المناخي وتحقيق منظومة متكاملة للاستدامة البيئية بتعزيز الانتقال نحو الطاقة النظيفة والمتجددة وتطبيقات الاقتصاد الدائري باحتسابهما أولوية حتمية للمرحلة المقبلة.

وتعد الإمارات أول دولة في المنطقة توقع اتفاقية باريس وتصدّق عليها، وتطبق تكنولوجيا التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه على نطاق صناعي، وأول من أطلق العمل في قطاع الطاقة المتجددة في المنطقة، وأول دولة في منطقة الشرق الأوسط تعلن عن السعي لتحقيق الحياد المناخي، ما حفز العديد من الدول على تبني نموذج التنمية الاقتصادية المستدامة نهجاً مستقبلياً.

ويمثل الفوز باستضافة مؤتمر الأطراف «COP28» في العام المقبل، 2023، شهادة على جهود الدولة في العمل المناخي. ومن المؤكد أنها ستخلق زخماً أكبر للمضي قدماً في تسريع وتيرة العمل من أجل المناخ وإيجاد حلول عملية لمواجهة تحدٍّ عالمي يؤثر في المجتمعات كافة بالتركيز على الفرص الاقتصادية التي يتيحها العمل المناخي.