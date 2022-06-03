نموذج عالمي

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إنجاز جديد يضاف إلى إنجازات الإمارات بتحقيقها الهدف المرجو من «الحملة الوطنية للقاح كوفيد 19»، بتطعيم وتحصين 100 في المئة من الفئات المستهدفة، حيث أثبتت الدولة للعالم أن الدول التي تملك رؤى واضحة، وتخطط بكفاءة للمستقبل، دائماً تكون أكثر استعداداً للتعامل مع الأزمات الصحية الطارئة، والوصول إلى الهدف الأسمى، والغاية الأغلى، وهي ضمان سلامة الجميع.

ولا غرابة في أن تحقق الإمارات كل هذه الإنجازات، حيث قدمت الدولة قصة نجاح حقيقية في مواجهة الجائحة، بكل قوة وثبات وإدراك تام لمعنى الصحة، وقيمة الحياة الإنسانية، وأهمية الحفاظ عليهما من أي مهددات وأخطار، حيث باتت نموذجاً رائعاً للعالم أجمع في كيفية إدارة أزمة بهذا المستوى، بفضل الرؤية الاستشرافية بعيدة المدى للقيادة الرشيدة، التي صاغت الخطط الاستباقية اللازمة، للتعامل مع كل سيناريو، ما أسهم في تعزيز حضور الإمارات العالمي المميز، وإظهار مستويات جديدة من الكفاءة والفعالية في التعامل مع مختلف التحديات.

وعملت الدولة على توفير لقاح (كوفيد 19) لكل أفراد المجتمع، سعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة وقد نجحت في تجاوز الأزمة الصحية العالمية بكل ذكاء واحترافية وأمانة ومسؤولية، بعدما اتخذت من وضوح استراتيجيات العمل، ووجود مرجعية وطنية عليا في التعامل مع الجائحة مدخلاً استراتيجياً، لتجاوز الأزمة الصحية العالمية، كما أسهمت أيضاً في إنقاذ البشرية، عبر إنجازاتها الطبية ومساعداتها الإنسانية بتوزيع اللقاح لعدد من دول العالم. كما باتت - الآن - مرجعاً لجل دول العالم في التعامل مع الأزمات، بعدما نجحت في تحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي في زمن قياسي.