ت + ت - الحجم الطبيعي

«يوشك إكسبو أن يودعنا.. وكلنا فخر بأننا استضفنا العالم معنا.. واستضفنا ثقافات البشرية لمدة 6 أشهر في بلدنا»، رسالة وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى العالم قبل أيام قليلة من نهاية «إكسبو 2020 دبي» الذي دخل التاريخ من الباب الواسع، بذلك التنظيم المتفرد والمشاركة الاستثنائية لدول العالم رغم التحديات التي فرضتها جائحة «كورونا» على العالم بأسره.



نجح «إكسبو 2020 دبي»، في جمع 192 دولة في أكبر تجمع عالمي ليمنح الأمل للشعوب في إعادة الحياة لوضعها الطبيعي، خاصة على مستوى حركة السفر ليدخل بذلك السجل الذهبي لمعارض إكسبو الدولية.



لقد حظي «إكسبو 2020 دبي» بإشادات دولية واسعة، بالنجاح الاستثنائي لدولة الإمارات في تنظيم هذا الحدث العالمي. فمنذ اللحظة الأولى، أبهرت الإمارات العالم بحفل افتتاح تاريخي، احتضنته ساحة الوصل القلب النابض لموقع المعرض العالمي، التي اكتست بطيف من الألوان في مشهد مُبهج رسم لوحة رائعة للتجربة المبهرة والملهمة.



لقد فتح «إكسبو 2020 دبي» آفاقاً غير محدودة لتعزيز التعاون بين الدول ووفر الكثير من الفرص من أجل تعزيز التنمية العالمية، في ظل عالم مليء بالتحديات، ومثل شعاره الرئيسي رسالة تعكس أهدافه وهي «تواصل العقول وصنع المستقبل». إن تنظيم الإمارات، كأول دولة عربية لهذا المعرض الدولي، يعد مصدر فخر واعتزاز للعرب جميعاً، وعكس الثقة الدولية في قدرة الدولة على توفير منصة عالمية لمناقشة التحديات التي تواجه العالم اليوم، سواء التحديات الصحية أو الاقتصادية، أو التحديات التي تواجه البيئة والمناخ.