دولة جديرة بالثقة

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أربعة أيام إماراتية في ألمانيا حافلة بالنشاط والحيوية تعزيزاً لاهتمام بيئي لافت تقوم به الدولة تجسيداً لجهود قيادتها الحكيمة في مجال العمل من أجل المناخ العالمي والتنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي.

جهد مميز لمعالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وجهد مشارك قامت به سفارة الدولة في برلين، هذا النشاط قدم خلال الأيام الأربعة صورة واضحة عن الجهود التي تبذلها الدولة من أجل التنويع الاقتصادي، وتوفير بيئة مواتية للاستثمار الأجنبي المباشر، وما يرتبط بهذا التوجه من مجالات تعاون بشأن المناخ والطاقة النظيفة والتكنولوجيا الزراعية الذكية وتجارة الأغذية.

يأتي كل ذلك في سياق سياسة الإمارات وجهودها الدؤوبة من أجل دوام واستمرار التطور في المجالات كافة، وحرصها على تبني أحدث التوجهات المستقبلية، وتحويل كل علاقة بناءة مع الدول والمنظمات الأممية إلى مشاريع تساعد في إيجاد أنظمة غذائية مستدامة، وتسرّع الانتقال للطاقة النظيفة والتصدي لتغير المناخ، وتسهم بالحفاظ على بيئتنا ومواردنا الطبيعية، باعتبارها حقاً للأجيال الحالية والقادمة.

الإمارات وفي إطار مبادرتها الاستراتيجية للسعي لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، تطرق أبواب البحث كافة لدراسة طرق القضاء على الجوع في العالم، وتدعو لتوحيد الدبلوماسية الدولية في المجال المناخي.

إن الإمارات أوجدت لنفسها مكانة مرموقة في نادي الدول، التي ترفع راية الحماية المصيرية لكوكب الأرض، سكاناً وبيئةً ومناخاً، وهي طرف فاعل في كل بحث دولي يتناول التطورات الجيوسياسية وفرص الاستثمار، وتنجح في جذب الدول إليها، للاستفادة من فرص الاستثمار الأجنبي المباشر.

ومن خلال مكانتها المدعمة بالجهد الصادق الباعث على الثقة، باتت الإمارات شريكاً تجارياً موثوقاً للاستثمار الأجنبي، وتحولت إلى مركز كبير لإعادة تصدير منتجات العديد من الدول في العالم، وكل يوم تتعمق تجربة الإمارات الفريدة، وتكبر معها ثقة العالم بها.