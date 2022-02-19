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نجاحات كبيرة وإنجازات غير مسبوقة حققتها الإمارات في التصدي للوباء العالمي، وذلك منذ الإعلان عن فيروس كورونا أواخر العام 2019 وتفشيه لاحقاً في جميع دول العالم قبل أن يصنف كجائحة في مارس 2020 حيث مثلت الأزمة الصحية العالمية لحظة تاريخية فارقة للدولة، وفرصة سانحة لإحداث تغيير إيجابي والعمل على تدشين مرحلة مهمة تمكنها من الانتقال إلى عهد جديد من التطور والنمو غير المسبوق، بعد أن أثبتت جاهزيتها العالية في مواجهة تداعيات الأزمة التي أحدثت خسائر فادحة للاقتصاد العالمي، فكانت بداية قصة النجاح مع مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة «لا تشلون هم» وما تحمله من فحوى ومضمون إنساني عميق يعكس حرص القيادة الرشيدة على تحقيق الاستقرار النفسي والمجتمعي لكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة.

أثبتت الدولة، من خلال تعاملها مع الوباء قدرتها على تحقيق الكثير من النجاحات التي تعكس حسن التعامل مع تداعياته على الصعد كافة، ورسخت مكانتها الكبيرة على سلّم نجاحات الدول في التعامل مع الأزمة، وقدمت قصة نجاح حقيقية في مواجهة الوباء، وأظهرت قدرة عالية على التعامل مع مثل هذه الأوضاع الاستثنائية غير المتوقعة، بل وتخطت الأسوأ فيها وهي أقوى من ذي قبل.

واليوم جسدت الجماهير الرياضية في ملاعب الإمارات المختلفة، وعلى مدار الأيام الأخيرة، نموذجاً حياً للنجاحات التي حققتها الدولة منذ بداية الجائحة في التعامل المرن والاحترافي معها، وانعكست إمكانات ومكانة الإمارات بوضوح في استضافتها المتميزة لهذه البطولات الرياضية الكبرى، ما يؤكد المكانة الكبيرة التي تتمتع بها الدولة على مختلف الأصعدة، والثقة في كافة الإجراءات التي تتخذها لحماية والحفاظ على صحة وسلامة الجميع.