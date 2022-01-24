ريادة وإرث دائم

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دبي مدينة إبهار وريادة. هذه حقيقة راسخة وليست كلاماً على سبيل المجاز. هذا نتاج لمعطيات وأرقام ووقائع مسلّمٍ بها، منها أن دبي نجحت خلال العام 2021 في استقطاب 120 فعالية أعمال عالمية، سواء تلك التي أقيمت في العام ذاته أو تلك المقرر تنظيمها خلال الأعوام المقبلة. ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الحضور في تلك الفعاليات الموزّعة ما بين مؤتمرات واجتماعات وبرامج تحفيزية للشركات حوالي 70 ألفاً من المسؤولين الحكوميين، وصنّاع القرار، والعلماء، والخبراء. فوق ذلك، ثمة خطط لاستقطاب 400 فعالية عالمية سنوياً بحلول عام 2025.

هذه المعطيات تؤكد مكانة دبي كوجهة مفضلة لاستضافة الفعاليات العالمية بها، وحاضنة مثالية لمناقشات مهمة لرسم مستقبل العديد من القطاعات الحيوية والمهن الرئيسة، ودور الابتكار في دفع معدلات النمو الاقتصادي. عقلية الاستثمار وإدارة الأعمال لا تعرف المجاملة ولا تختار طريقها بمنطق الهوى والرغبة المجرّدة، لذلك فإن المؤسسات والشركات والمستثمرين ورجال الأعمال حين يختارون دبي مقراً لمؤتمراتهم، إنما يبنون اختيارهم على مواصفات تناسب أهدافهم. هذه المواصفات متوفّرة في دبي على نحو لا يجعلهم يتردّدون.

وعلى الرغم من الوضع الاستثنائي الذي شهده قطاع فعاليات الأعمال حول العالم خلال الفترة الماضية في ظل الجائحة وغيرها من الظروف المجافية، فإنّ دبي أظهرت كفاءة كبيرة في التعامل مع تبعات هذه المرحلة، الأمر الذي جعلها محل تقدير دولي واسع النطاق، إذ وفرت خيارات مثالية لمجموعة من الجمعيات والمنظمين الذين واجهوا صعوبات في إقامة أنشطتهم وفعالياتهم في مواقع أخرى من العالم. لقد اختاروا دبي وهم واثقون من أن هذا الخيار هو الأفضل والطريق الأقصر والأسرع للتعافي ودفع عجلة الاقتصاد العالمي.

دبي رسّخت مكانتها مركزاً رئيساً لاستضافة الفعاليات بكل أنواعها وأحجامها، لكنها لا تكتفي، بل تواصل استكشاف مختلف الفرص الممكنة لاستضافة المزيد من فعاليات الأعمال، بعدما قدّمت للعالم نموذجاً لبيئة آمنة وفعالة تحوّلت إلى إرث دائم.