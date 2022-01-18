الإمارات رائدة التنمية المستدامة

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تظل دولة الإمارات في مقدّمة ركب العالم وصاحبة السبق في إطلاق المبادرات الداعمة للمجتمعات الإنسانية، مرتكزة على دور ريادي وفاعل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، استناداً إلى منهج يعتمد الرؤى والخطط الاستراتيجية القائمة على المعرفة والبيانات والإحصاءات الدقيقة والواقعية التي تعكس واقع العالم وتحدياته. وضعت الإمارات التنمية المستدامة في صميم خططها واستراتيجياتها بما بحقّق التطوّر والازدهار للمواطنين والمقيمين، وتعتمد تناغماً في العمل بين مختلف الجهات الحكومية على المستويين الحكومي والمحلي، وتنسيق فعّال بين القطاعين الحكومي والخاص، فضلاً عن تعزيز الشراكة مع المجتمع تحقيقاً لمستهدفات أجندة التنمية المستدامة.

وتستعد دولة الإمارات، ومع مطلع العام الجديد والمتزامن مع بداية مسيرة الخمسين عاماً المقبلة، لإطلاق مبادرات وبرامج تدعم رؤية القيادة الرشيدة لتحقيق محاور «مئوية الإمارات 2071»، ومواكبة أولويات الاستدامة العالمية، ونالت إنجازات الإمارات في مجال التنمية المستدامة إشادة وإعجاب جل المؤسسات الدولية، وكان تحقيق الدولة للمركز الأول عالمياً في 97 مؤشراً تنافسياً مرتبطاً بأهداف التنمية المستدامة، وحلولها بين العشرة الكبار في 268 مؤشّراً آخر محل إعجاب العالم وانبهاره.

تبذل الدولة جهوداً جبارة بما تؤسس من شراكات من أجل مساعدة الدول والمجتمعات وتقديم التسهيلات وخدمات الدعم اللوجستي التي وفرتها خلال جائحة كورونا، والمساعدات الطبية والغذائية التي قدمتها لكل دول العالم، بما رسّخ أهداف التنمية المستدامة كالقضاء على الجوع ومكافحة الفقر وتوفير الخدمات الصحية وغيرها الكثير.

يمثّل الارتقاء بالمجتمعات وتعزيز حياة الإنسان أولوية الدولة عبر كل مشاريعها ومبادراتها المتنوّعة، فيما تمثّل أهداف التنمية المستدامة جزءاً كبيراً ومهماً من أهداف معرض «إكسبو 2020 دبي»، والذي يعتبر فرصة نادرة وغير مسبوقة للعالم من أجل تحقيق مستقبل مستدام واستشراف آفاق أرحب في مجال الاستدامة.