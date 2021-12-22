رؤية رقمية شاملة

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العلاقة رفيعة المستوى بين دبي وجهات عالمية رائدة في التبادلات الرقمية، بهدف تأسيس منظومة متكاملة لقطاع الأصول الافتراضية تسهم في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي متميز في هذا القطاع الواعد، وتحقيق نمو اقتصادي طويل الأجل من خلال الابتكار الرقمي الذي بات المحرك الفعلي والأساس في نظرة دبي والإمارات للمستقبل في شتى المجالات.

لقد كان الإعلان عن تحويل مركز دبي التجاري العالمي إلى منطقة متكاملة لدعم تنظيم والرقابة على الأصول الافتراضية والمشفرة ومنتجاتها وتبادلاتها الرقمية ومشغليها في الإمارة، تأكيداً على منهج الإمارة الدائم في تبني التوجهات والتقنيات المبتكرة.

هذا يعني أن الابتكار هو النهج الدائم لدبي، وأن تأسيس بيئة داعمة لاقتصاد المستقبل والفضاءات المتنوّعة للتنمية، من شأنه تحفيز التعاون بين مختلف الأطراف، من أجل تسريع وتيرة الابتكار، مع توفير أعلى معايير الأمان، الأمر الذي يعكس رؤية دبي المتطورة لمجتمع رقمي شامل ومتكامل، وهو في الوقت ذاته يعبر عن استجابة سريعة لتقديم الدعم اللازم لهذا التوجه وترجماته العملية من أجل إنشاء الجيل القادم من منظومة الأصول الافتراضية العالمية.

إن علاقات دبي الدولية في المجال الرقمي والاتفاقات التي تعقدها في هذا السياق هي من الركائز المهمة في المنظومة الجديدة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين خلق قيمة مضافة والتحكم في المخاطر، وذلك عبر توفير الفرص الاستثمارية ضمن بيئة آمنة ومنضبطة ومحكمة، تأكيداً على نجاح دبي في إنشاء إطار نموذجي هو الأول من نوعه في العالم للأصول الافتراضية.

ولأن بعض الحقول الرقمية ما زالت في بدايتها عالمياً، فإن التعاون مع جهات متخصّصة فيها يخدم رؤية دبي بعيدة المدى لوضع الأطر التشريعية والتنظيمية المناسبة والداعمة لنمو الأصول الافتراضية، وكل ذلك في مسار رقمي يواكب العصر وينقل دبي والدولة إلى آفاق أرحب.