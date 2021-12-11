مسيرة إنجازات حافلة

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتبط اسم الإمارات بالإنجازات الكبيرة سواء محلياً أو إقليمياً أو دولياً، وهو ما عزز ثقة العالم بدورها المحوري في المحافل الدولية، وأكد اعتراف المجتمع الدولي العميق بجهود الإمارات الدولية، والمكانة الرفيعة التي تحتلها بين الأمم.

لقد حققت الدولة خلال الفترة الأخيرة فقط إنجازات رائدة عدة، آخرها فوزها بتجديد عضويتها للمرة الثالثة على التوالي في مجلس المنظمة البحرية الدولية الفئة (ب) في إنجاز جديد يرسخ ريادتها في القطاع البحري العالمي، والتي تواصل فيه الدولة دورها النشط في تعزيزه والنهوض بالصناعة البحرية واللوجستية على مستوى العالم.

سجلت الإمارات خلال العام الماضي والجاري إنجازات في مجالات عدة، تشهد على حجم الحضور الإماراتي الدولي الفاعل في شتّى الميادين برهنت خلاله على استحقاقها للثقة العميقة التي منحها لها العالم في مختلف المحافل الدولية، فقبل أيام فازت الإمارات بعضوية اللجنة الدولية الإنسانية لتقصي الحقائق، والذي جاء أيضاً بعد أيام فقط من فوزها باستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب28) في 2023؛ في خطوة تعكس التقدير العالمي لجهودها في استدامة المناخ سبقه فوزها بعضوية مجلس الأمن للفترة 2022 - 2023 في إنجاز كبير جسّد ثقة العالم في السياسة الإماراتية، وكفاءة منظومتها الدبلوماسية وفاعليتها. ولعلّ استضافة الإمارات لمعرض «إكسبو 2020 دبي»، الذي تستمر فعالياته حتى 31 مارس المقبل ومشاركة 192 دولة، يعكس تلك المكانة العالية التي يكنّها العالم للإمارات، إذ لم يسبق أن استضافت نسخة من الحدث الدولي على مدار تاريخه هذا العدد الضخم من الدول، وجمعت هذا الكم الهائل من الثقافات.

رؤى استراتيجية واضحة، وخريطة طريق محددة لتحقيق إنجازات نوعية شاملة في شتى المجالات، تصبّ جميعها في مصلحة تعزيز الأمن والرخاء للبشرية جمعاء.