مركز إشعاع السلام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تؤكد الإمارات دائماً التزامها بتعزيز التعاون والتضامن العالميين لدعم الجهود الدولية الهادفة إلى تحقيق السلام والاستقرار، كما تعمل على تعزيز فرص الازدهار والتنمية من منطلق وصفها مركز إشعاع للسلام والمحبة والأخوة والتعايش، ومن منطلق مبادئها التي تأسست على التسامح والانفتاح تجاه الشعوب والثقافات المختلفة، والتي اتخذتها سبلاً لإرساء أسس الاستقرار والتنمية والتعايش السلمي.

تنطلق الإمارات في علاقاتها مع دول وشعوب العالم من مبدأ انفتاح الدول على بعضها بعضاً، ما من شأنه أن يعمق أواصر الصداقة والتقارب، ويكرس الصور الإيجابية المتبادلة فيما بينها، على نحو يدعم أجواء السلام والتفاهم والحوار على المستوى العالمي.

تأكيداً لهذه الرؤية، تعمل الإمارات على مدّ جسور التواصل والانفتاح مع مختلف دول العالم وشعوبه، وترجمت ذلك إلى أفعال وسياسات، تركت بصمات خالدة يشهد لها العالم.

تسير الإمارات على مبدأ تعزيز الأمن والسلام والتنمية المستدامة في مختلف أرجاء المنطقة والعالم، منذ قيامها، متخذة من هذا المبدأ نهجاً أساسياً في سياستها الخارجية، وهي تعمل على تعميقه وتطويره عبر مساهمات رائدة على مختلف الصعد.

تشكل هذه المبادئ جوهر الدبلوماسية الإماراتية التي تدعم الاحتياجات طويلة الأجل في إطار «رؤية 2021»، و«رؤية مئوية الإمارات لعام 2071»، حيث تواصل الدولة العمل على خلق اقتصاد متنوع، عبر توطيد أواصر الصداقة والتعاون بينها وبين دول العالم، من أجل تطوير قيم التنمية والحضارة الإنسانية، وتعزيز مقومات النهضة الاقتصادية والثقافية، وإرساء دعائم السلام والأخوة في العالم.