موقع متميز

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تلعب الإمارات دوراً محورياً في استتباب الأمن والاستقرار وإرساء السلام، سواء على مستوى المنطقة أو في العالم، من خلال ترسيخها مفاهيم التعايش والتسامح ومواجهة التطرف، التي تعزز السلام العالمي، وتضمن تحقيق التطور والرخاء لشعوب المنطقة والعالم، من منطلق استثمار الإمارات في بناء الإنسان الذي تضعه في مقدمة أولوياتها، على اعتبار أن الثروة البشرية هي الاستثمار الأمثل للحاضر والمستقبل، وهو ما تحرص القيادة الرشيدة على ترجمته إلى سياسات وبرامج وخطط ومشروعات، تتمحور كلها حول بناء الإنسان ورفاهيته وتقدمه وتحسين نوعية حياته، من أجل توفير البيئة التي تسهم في إطلاق طاقاته وإبداعاته.

تستند الإمارات في سياساتها إلى رؤية استراتيجية شاملة للأهداف تسعى لتحقيقها عبر إشاعة الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي، وتعزيز التعاون والتضامن والتنسيق الدولي في مواجهة التحديات الجديدة التي تهدد شعوب العالم، وهو ما أهّلها للحصول على ثقة العالم في الكثير من المؤشرات والمناسبات، أبرزها نيلها العضوية في مجلس الأمن للفترة 2022 ـ 2023 وفوزها بعضوية مجلس حقوق الإنسان في الفترة من 2022 إلى 2024، ما يعكس المكانة الدبلوماسية الإماراتية المتميزة على المستوى العالمي.

تضطلع الإمارات بدور إقليمي دولي مؤثر في بناء السلام، وترسيخ الأمن والاستقرار، كما تحتل موقعاً متميزاً على خريطة الاقتصاد العالمي، جعل منها طرفاً رئيساً في الكثير من الاتفاقيات مع الدول الأخرى، وعضواً فاعلاً في العديد من المنظمات والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية، لتسهم مساهمة فعالة في دعم المشاريع التنموية بالعديد من الدول، انطلاقاً من نهجها الإنساني الثابت الذي لا يقتصر على تقديم الدعم المادي للاجئين والنازحين وضحايا الكوارث المختلفة فقط، وإنما يمتد إلى إقامة المشروعات التنموية في المناطق الفقيرة والمحتاجة أيضاً، بما يوفر فرص عمل ويحسّن مستوى حياة سكان هذه المناطق، ويخلق تنمية مستمرة فيها تسد أبواباً للاضطراب والتوتر.