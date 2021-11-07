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تؤكد الإمارات على أهمية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في منع نشوب الصراعات وعلى بذل جهود أوسع للحفاظ على السلام والأمن الدوليين انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن السلام والأمن لن يتحققا دون تفعيل الدور البناء للمرأة، لا سيما مع استمرار الأزمات حول العالم.

لقد أثبتت ابنة الإمارات أنها قادرة على المساهمة وبفعالية في العديد من المجالات، بما فيها تلك التي كانت تقليدياً حكراً على الرجل؛ ولا يوجد مجال لم تدخل فيه إلا حققت فيه الكثير من النجاحات التي أثبتت صدق المراهنة عليها في كافة مواقع العمل، ومن أكثر المجالات التي تحظى باهتمام متزايد على مستوى عالمي هو مشاركة المرأة في تعزيز السلام والأمن، وخاصة في المجتمعات التي تعاني اضطرابات أو حروباً أو أوضاعاً سياسية أو أمنية غير مستقرة.

لطالما كانت الإمارات سباقة في مجال تمكين المرأة، إذ حققت نجاحات بارزة جعلت منها نموذجاً يحتذى به ليس فقط على مستوى المنطقة العربية أو الشرق الأوسط، بل على المستوى العالمي كذلك، حيث دخلت المرأة بقوة في كل المجالات ومختلف القطاعات، جنباً إلى جنب مع شريكها الرجل.

إن وصول الدولة إلى مستويات متقدمة في وضع دعم المرأة كركيزة أساسية من ركائز التنمية، أسهم في تصدرها عدداً من المؤشرات العالمية المتعلقة بدعم حقوق المرأة وتمكينها، حيث تواكب الإمارات كل التطورات التي تهدف إلى إيجاد بيئة تمكينية للمرأة، وتحرص على الارتقاء بدورها وتفعيله، خاصة في المجالات التي يمكن أن يكون لها دور إيجابي فيها، ومنها تعزيز السلام والأمن.

مسيرة حافلة وجهود حثيثة توجت بتحقيق الإمارات المركز الأول إقليمياً وتقدمها إلى المركز 24 عالمياً في تقرير المرأة والسلام والأمن 2021 الصادر عن معهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن في واشنطن محققة قفزة نوعية بمعدل 20 مركزاً عالمياً عن النسخة الأخيرة من هذا التقرير الذي يصدر كل عامين.