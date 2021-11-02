إنسانية بلا حدود

توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمنح الإقامة الذهبية لأبطال الإنسانية والمتميزين من الكوادر العاملة في «خط الدفاع الأول» وأسرهم، رسالة متعددة المعاني والدلالات، وهي في الوقت نفسه عابرة للحدود ولا يقتصر صداها على أرض الدولة وفضائها.

هذه المبادرة تعكس في دلالتها المباشرة التقدير للجهود الاستثنائية لأبطال خط الدفاع الأول في حماية مجتمع دولة الإمارات خلال جائحة «كورونا»، وهي تأتي في ظل منحنى التعافي الصاعد في الدولة على نحو لافت، كنتاج لجهد مفعم بالحكمة والبصيرة والنظرة الاستباقية والتقييم المبني على التحفيز والتقدير.

لذلك، تعكس هذه المبادرة حرص القيادة الحكيمة على إيلاء خط الدفاع الأول وخاصة القطاع الصحي مكانة متقدمة في العمل الوطني ودعم المنظومة الصحية وفرق العمل، ما يضمن تفوقها في مختلف الظروف، الأمر الذي أكدته ريادة الإمارات في كفاءة التعامل مع الجائحة وتبني نموذج فريد في إدارتها وترسيخ صورتها الإيجابية لدى العالم وتحقيق استجابة مبتكرة وسباقة وفق رؤية متكاملة واستراتيجية شاملة بناء على أفضل الممارسات العالمية.

وهي مبادرة إنسانية ترفع منسوب الاستقرار الأسري والاجتماعي لجنود خط الدفاع الأول على جبهة الوباء، حيث أسهموا بإخلاص وعمل دؤوب

في أوقات الأزمات والكوارث لتوفير الرعاية الصحية والطبية، والوقاية والحماية الصحية والأخذ بيد الضعفاء ورعايتهم والحفاظ على سلامة أفراد المجتمع في الدولة.

هذه الدولة تجد كل يوم ما تفعله وما تقدمه على مسرح الإنسانية تعزيزاً لثقافة العطاء والعمل الإنساني على أرضها وخارج حدودها من خلال دعم لا يتوقف للمشاريع والمبادرات الحاضرة حيث ينبغي أن تحضر، والمحفزة على تعزيز روح التحدي وتقديم المثل الملهم في كيفية ترجمة حب الوطن والإنسانية إلى إنجازات.