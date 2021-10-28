تحظى الإمارات بإشادات دولية على دورها في اليمن، سواء من حيث دعم عمليات الإغاثة الإنسانية أو دورها في الدفع بعملية السلام، من أجل إنهاء الأزمة، ومعاناة ملايين اليمنيين، حيث تحرص الدولة على أمن واستقرار اليمن، وتعمل على دعم تطلعات الشعب اليمني الشقيق في التنمية والازدهار.

واعترافاً بجهودها الكبيرة، تلقت الدولة إشادات عدة من منظمة الأمم المتحدة، آخرها يوم أمس على لسان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الذي ثمن دعم الإمارات لجهوده في مهمته.

وفي أكثر من موقف، أثنت الأمم المتحدة على العمل، الذي تقوم به الدولة، من أجل تخفيف معاناة اليمنيين، ففي يونيو الماضي وجه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك الشكر إلى الإمارات، والدول المتبرعة لدعم عمليات الإغاثة الإنسانية في اليمن، بينما أشاد المبعوث الأممي السابق إلى اليمن مارتن غريفيث أكثر من مرة بدعم الإمارات المستمر لجهود المنظمة الدولية، لإرساء أسس السلام والاستقرار في اليمن، كما لاقت الجهود الإماراتية في حماية المدنيين اليمنيين من مخاطر الألغام، إشادة كبيرة من المنظمة الدولية، التي عبرت عن خالص تقديرها للدور الإماراتي في تأمين حياة اليمنيين، ونزع هذه العبوات القاتلة من المناطق السكنية.

تدعو الإمارات دائماً إلى حلول سلمية للنزاعات، سواء كانت إقليمية أو دولية، ثنائية أو جماعية، بالطرق السلمية، واتباع الحلول السياسية لمختلف التحديات، التي تواجه المجتمع الإنساني، انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن الطريق الأسلم والأقل كلفة، هو الدبلوماسية والحل السلمي، وهو نهج ثابت في الدولة جعل من الإمارات محط أنظار الكثيرين في العالم، بحثاً عن حلول سلمية للصراعات.