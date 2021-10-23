يشكل معرض «إكسبو 2020 دبي» منصة استثنائية تتيح لزواره التعرف إلى آخر ما توصلت إليه البشرية من تطور في شتى المجالات، كما يتيح للمجتمع العالمي التعاون لاكتشاف الحلول لمختلف التحديات التي يواجهها الكوكب، خاصة أن المعرض تشارك فيه 192 دولة، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ بدء هذا المعرض العالمي العام 1851.

على مدار ستة أشهر، يستقطب «إكسبو 2020 دبي» ملايين الزوار الذين يكتشفون الأجنحة المشاركة، والفعاليات المختلفة التي يقوم المشاركون بتنظيمها، كما يتعاون الجميع من أرض الإمارات على صناعة مستقبل واعد ومزدهر للأجيال القادمة، وإيجاد حلول للتحديات العالمية المشتركة، ورسم مسار جديد للعالم يضع خريطة طريق لمستقبل أفضل للإنسانية جمعاء.

غني عن القول إن «إكسبو 2020 دبي» يعد فرصة مثالية لتأكيد ضرورة توحيد الجهود والاستجابة للتحديات العالمية، وبناء تفاهم مشترك حول كيفية التعامل معها، ففي الأوقات الصعبة، تحتاج دول العالم إلى العمل معاً، ليس فقط للتغلب على التحديات، ولكن أيضاً لكي تصبح أقوى معاً، وتتعاون بشكل أفضل.

من هذا المنطلق كان شعار إكسبو 2020 دبي «تواصل العقول وصُنع المستقبل» من أجل فتح المجال أمام معالجة التحديات المستجدّة ووضع حلول لها.

إن استضافة الدولة لهذا المعرض الدولي تعكس مكانتها العالمية الرائدة والثقة الدولية في قدرة الإمارات على توفير منصة عالمية لمناقشة التحديات التي تواجه العالم اليوم، سواء التحديات الصحية أو الاقتصادية، أو التحديات التي تواجه البيئة والمناخ.